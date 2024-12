Z uvažanjem kitajske tkanine utajila 1,3 milijona davkov

Tržaški finančni policisti so ovadili šest ljudi zaradi 1,3 milijona vredne utaje davka na dodano vrednost (DDV). Gre za zadnje dejanje dve leti dolge preiskave, so sporočili. Računovodja iz srednje Italije, ki je posloval v Trstu in njegova desna roka iz Apulije, ki je ravno tako delala v Trstu, naj bi s pomočjo štirih slovenskih državljanov med letoma 2020 in 2021 preko Slovenije nezakonito uvažala tkanino kitajskega porekla. Ta je bila skupno vredna preko 6 milijonov evrov. Zanjo pa naj ne bi plačali niti evra davkov. Slovenski državljani so uradno poslovali v treh slovenskih podjetjih, dva s sedežem v Ljubljani in eno s sedežem v Novi Gorici, ki so se izkazala za lažna.

Dvojica italijanskih podjetnikov naj bi izkoriščala carinske predpise, ki omogočajo, da se DDV-ja ne plača, dokler je blago v trošarinskem skladišču. S to potezo želi namreč zakon pospešiti uvoz tovora. Ovadena pa naj bi ta postopek izkoriščala v svoj prid. Lagala naj bi se, da so uvoženo tkanino skladiščili v tržaški prostocarinski coni, da ne bi plačala DDV-ja. Že takoj pa naj bi ga dostavljala podjetnikom, s katerimi sta bila vnaprej dogovorjena. Ti so po podatkih finančne policije poslovali v okolici mesta Prato v Toskani in v Kampaniji.