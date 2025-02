»Z vandalskim dejanjem zasenčili odprtje EPK«

Mazaška akcija, do katere je v noči na soboto prišlo v neposredni bližini bazovskega šohta, je odmevala tudi na včerajšnji dan spomina. Dejanje »neznane skrajne skupine« je med drugimi obsodilo slovensko Združenje zveze borcev za vrednote NOB.

Pri borčevski organizaciji so prepričani, da je dejanje zasenčilo odprtje Evropske prestolnice kulture Gorica–Nova Gorica, kar ne prispeva k »dialogu med narodoma, ki si želita lepše prihodnosti z razčiščeno preteklostjo«. Sodeč po zapisu ZZB NOB slednja še ni povsem razčiščena, saj se pri omembi žrtev »jugoslovanskega komunizma« pozablja na italijansko zasedbo slovenskega in hrvaškega ozemlja po koncu prve svetovne vojne.

Obsodbi sobotnega vandalskega dejanja se pridružuje tudi društvo TIGR Primorske, kjer prav tako obžalujejo, da je mazaška akcija zasenčila praznovanje v Gorici in Novi Gorici. »Tistim, ki so spomenik poškodovali z napisom, je uspelo, kar so hoteli doseči. Odvrnili so pozornost od mnogo pomembnejših dogodkov izkazovanja prijateljstva med sosednjima narodoma v Sloveniji in Italiji. Upamo, da bodo pristojni storilce identificirali,« so zapisali pri domoljubni organizaciji, kjer se sprašujejo o identiteti storilcev, ki so zapisali geslo »Svoboda narodom«, ne pa uveljavljeno »Svoboda narodu«.

Domoljubi TIGR-a so spomnili tudi na lansko poškodovanje tigrovskega spomenika v gozdu Salcer pri Padričah. »Oskrunitev z več kot evidentnim odtisom fašistov ni bila deležna niti približno toliko medijske pozornosti,« so sklenili pri TIGR-u.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.