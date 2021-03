Kako je nastalo vesolje? Ali se še spreminja? Kako se galaksije premikajo? Kaj se je zgodilo po Velikem poku? Na taka in podobna vprašanja lahko mlajši in starejši ljubitelji znanosti dobijo odgovor v Znanstvenem imaginariju, ki svojim obiskovalcem ponuja novo izkušnjo. V sobani, ki je namenjena spoznavanju delovanja številnih tržaških znanstvenih središč, je inštitut za jedrsko fiziko INFN postavil novo postojanko hands-on (roke gor oz. brez dotika), na kateri se z enostavnimi kretnjami rok simulira nastanek vesolja in spremlja njegovo širjenje.

Ime nove izkušnje je Espansione (eksplozija). Opazovalec oz. izvajalec na enem mestu lahko preko interaktivne tehnologije simulira nastanek in evolucijo vesolja: mala bela pika na velikem ekranu se ob premikanju rok spremeni v roj galaksij, evolucijo do danes poznanega kozmosa, za katerega so si pri inštitutu izposodili sliko nizozemskega umetnika Mauritsa Cornelisa Escherja.