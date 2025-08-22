Z vrha predora metal kamenje na vozila

Pred časom so bili lokalni policisti obveščeni o osebi, ki je z vrha predora pri Bombelju, na strani Ulice Salata, metala kamenje na vozila, ki so peljala po predoru. Glede na nevarnost situacije, je več ekip redarjev prihitelo na kraj, kjer so nad predorom izsledili sumljivega moškega. Med legitimiranjem so opazili, da v žepu skriva devetcentimetrski kamen, pri nogah pa jih je ležalo še nekaj ravno tako velikih. Medtem je moškega prepoznal tudi nek voznik, na avtomobil katerega je malo prej z vrha priletel kamen.

Domnevnega vandala so pospremili na postajo lokalne policije v Ul. Revoltella, kjer je moški ponorel in moralo je poseči zdravstveno osebje.

Proti njemu so vložili ovadbo zaradi nevarnega metanja predmetov, poškodovanja tuje lastnine, poskusa povzročitve telesnih poškodb in upiranja uradni osebi.