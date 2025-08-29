Z ženinom skakali po klopeh, nevesta opravila vse »preizkuse«

V osmici pri Branovih v Repnu je v četrtek zvečer bobnalo in trobilo z vso močjo. Slovo od samskega stanu je ženin na letošnji, 28. Kraški ohceti praznoval v družbi prijateljev in številnih, ki so se jim pridružili. Godci s Proseka in iz Nabrežine (pridružili so se jim tudi člani Godbe Salež) so pričarali živahno vzdušje. Plesali so in skakali, tudi po klopeh osmice, na trobento je igral tudi slavljenec Thomas Velikonja.

Medtem so se na dekliški na Colu v osmici pri Stršinoveh dekleta zabavala ob glasbi, karaokeju in drugih igrah. Vse so si nadele rožnate kariraste srajce, nevesti so organizatorke priskrbele obleko v istem motivu. Na glavo pa so ji nadele slamnik in rožnati venček. Tina Forčič je nato uspešno opravila vse potrebne preizkuse, ki so jih zanjo pripravila dekleta, in s tem dokazala, da je na poroko zares pripravljena.

Danes zvečer na vrsti podoknica

Praznovanje 28. Kraške ohceti v Repnu se danes nadaljuje: ob 18. uri bodo odprle svoja vrata vaške osmice, stojnice in muzej Kraške hiše. Ob 20. uri bo na repenskem trgu ples z ansamblom Kraški muzikanti. Ob 22. uri bo pri Komunski štjerni priljubljena podoknica (zaradi slabih vremenskih napovedi jo bodo morda priredili nekoliko bolj zgodaj).