Z žičnico bi se koncentracije ogljikovega dioksida še povečale

Iger še ni konec, saj je postopek za uresničitev žičniške povezave še vedno nepopoln. V to so prepričani člani Odbora proti žičnici, ki so včeraj na tiskovni konferenci v Novinarskem krožku poglobljeno analizirali ob pomanjkanju podrobnih analiz z geološkega in okoljskega vidika ter ministrske prepovedi gradnje žičniških naprav na območjih Natura 2000, zlasti prisotnost ogljikovega dioksida, ki je ne bo žičnica zmanjšala.

S podatki glede CO2 je postregel nekdanji rektor tržaške univerze, inženir Maurizio Fermeglia, ki ocenjuje, da je preveč netočnih podatkov glede emisije ogljikovega dioksida, ki temeljijo na mednarodnih standardih ISO 14040 oz. LCA. Pri odboru so preučili emisije glede na predvideno število vozil na uro oz. neprevoženih kilometrov (2550 ton CO2 letno in 163 gr CO2 na km), ki ne upoštevajo, da bodo hibridna vozila v prihodnje močno znižala povprečje.

Fermeglia se je zaustavil še pri porabi CO2 za gradnjo žičnice in za njeno obratovanje ter pri njegovem povečanju glede na posekana drevesa. »Razvidno je, da bo emisij CO2 celo več od tega, kar naj bi jih prihranili z zmanjšanjem prometa, zato ni mogoče odstopati od uredbe o prepovedi gradnje žičniških naprav,« je sklenil inženir.

