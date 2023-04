Za Agencijo za pristaniško delo je bilo lansko leto pozitivno

V letu 2022 so pri Agenciji za pristaniško delo, ki zaposluje pristaniške delavce in deluje pod okriljem tržaške pristaniške uprave, zabeležili več dela in boljše gospodarske kazalnike kot v letu prej, zato je letni obračun pozitiven.

V lanskem letu so zaposleni preko te agencije skupno zbrali 46.774 delovnih dni, medtem ko so jih v letu 2021 44.418. Promet pa se je v letni primerjavi povečal z 10,425 na 11,225 milijona evrov. Agencija v sporočilu za medije poudarja, da je v lanskem letu vsakemu zaposlenemu po dogovoru s sindikati zvišala plačo za 800 evrov neto, da bi jih zaščitila pred učinki energetske draginje. Krepko pa se je zmanjšalo letno število izmen, za katere agencija različnim podjetjem v pristanišču ni mogla zagotoviti delovne sile (s 1828 na 1287), kar je omogočila prizadevnost delavcev in zaupanje, ki ga uživa agencija. Število izgubljenih delovnih dni zaradi poškodb se je manjšalo s 1800 na približno 1000.

Februarja letos pa je vse prizadela smrt delavca Paola Borsellija, »na katero se je agencija odzvala kot skupnost«, še piše v sporočilu.