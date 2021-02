Za dokončanje železniškega muzeja zmanjkalo denarja

Skoraj 12 milijonov evrov bo še potrebnih za dokončanje železniškega muzeja pri Sv. Andreju in vse infrastrukture. A denarja ni, tako da se dokončanje ambicioznega projekta vse bolj zamika. Tudi novic o državni pomoči (še) ni na spregled. Edina rešitev ostaja evropski sklad za okrevanje gospodarstva. A tudi ta je v trenutnih političnih razmerah negotov.

Čeprav so delavci že pred približno tremi meseci zaključili prenovo fasade in zamenjavo oken na strani objekta v Ul. Giulio Cesare, se v notranje prostore še niso preselili. Prva faza projekta, ki so jo začeli izvajati pred 20 meseci in je vredna šest milijonov evrov, predvideva prenovo fasade v Ul. Giulio Cesare in notranjih prostorov. To bi morali zaključiti že pred časom, a kaj, ko je pandemija novega koronavirusa vse obrnila na glavo in dodobra prevetrila prioritete investitorjev. Železniški muzej pri Sv. Andreju je v lasti državnih Italijanskih železnic, upravlja pa ga hčerinska družba Fundacija italijanskih železnic, ki skrbi za ovrednotenje in ohranjanje železniške dediščine.