Za drugi tir še 156 milijonov evrov

Evropska komisija je izbrala 94 infrastrukturnih projektov, prijavljenih na zadnji poziv za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EU iz mehanizma za povezovanje Evrope. Med projekti, ki bodo skupaj prejeli 2,76 milijarde evrov, je deset slovenskih, med njimi tudi drugi tir železniške proge Divača - Koper s sofinanciranjem v višini 156 milijonov evrov, ki jih je dodelila Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (Cinea).

»Uspešno pridobljena nepovratna evropska sredstva predstavljajo pomembno spodbudo pri uresničevanju projekta Drugi tir. Ta podpora s strani Evrope za nas pomeni potrditev, da je projekt strateškega pomena tako za Slovenijo kot za širšo regijo,« je v sporočilu za medije izjavil Matej Oset, generalni direktor družbe 2TDK, ki bdi nad gradnjo Drugega tira. »Prejeta nepovratna evropska sredstva niso le finančna spodbuda, temveč pomembno priznanje, da Evropa projekt Drugi tir prepoznava kot primer dobre prakse na področju trajnostne infrastrukture in čezmejne povezljivosti,« je pristavil direktor družbe 2TDK Marko Brezigar.

Pridobitev nepovratnih sredstev se nanaša na dela, ki se izvajajo v okviru Sklopa 3, in sicer glavnega dela tirne konstrukcije in tirnih naprav, ki se izvajajo v okviru tega sklopa, ter na sofinanciranje implementacije evropskega sistema upravljanja železniškega prometa (ERTMS), ki zagotavlja interoperabilnost in višjo stopnjo varnosti ter učinkovitosti.

Družba 2TDK je pridobila 101 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev več kot je bilo predvideno v Novelaciji investicijskega programa (NIP-2). Skupna vrednost vseh dodeljenih nepovratnih evropskih sredstev na projektu Drugi tir, ki je po navedbah družbe 2TDK v zaključni fazi izgradnje, do danes znaša 390 milijonov evrov.