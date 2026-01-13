Za migranta, ki ga je zadela srčna kap, tragičen razplet

Življenje 43-letnega nepalskega državljana, ki ga je v soboto zgodaj popoldne v opuščenem skladišču v Starem pristanišču v Trstu zadela srčna kap, se je naposled pretrgalo. Njegovo zdravstveno stanje, kot smo poročali včeraj, je bilo brezupno. Vest o njegovi smrti je danes dopoldne objavil tržaški dnevnik Il Piccolo in jo povzemajo tudi ostali mediji.

Dogodek je še pred tragičnim razpletom povzročil ostrejšo polemiko. Gianfranco Schiavone, predsednik konzorcija ICS, eden izmed stebrov sprejemanja migrantov na Tržaškem, se je kritično obregnil ob delo tržaške kvesture pri obravnavi prošenj za azil. V Staro pristanišče se namreč zatekajo številni migranti, ki čakajo na odgovor o mednarodni zaščiti in nimajo strehe nad glavo. V propadajočih skladiščih živijo v nečloveških razmerah. Na njegove očitke so pikro odgovorili policijski sindikati in deželni odbornik FJK za varnost Pierpaolo Roberti, ki so kritike zavrnili.