Za mladoletnike brez spremstva ključna čustvena opora

Bežijo pred vojno, preganjanjem, revščino, največkrat so jih same družine spodbudile, naj si v Evropi poiščejo boljšo prihodnost. Ko po dolgem pešačenju po balkanski poti prispejo v Trst, se njihovo novo življenje pogosto izkaže zelo različno od sanj in pričakovanj. Z Monico Franzo in Evo Petz, predstavnicama Društva skrbnikov mladoletnikov brez spremstva za Furlanijo-Julijsko krajino (Associazione di Tutori Volontari del FVG) smo skušali bolje razumeti svet mladoletnih, ki so v Italijo prišli brez staršev ali zakonitih zastopnikov ter kdo so skrbniki, ki jim stojijo ob strani pri zahtevnem vključevanju v družbo in iskanju novega ravnotežja.

Leta 2020 je tržaško sodišče za mladoletne obravnavalo 750 novih primerov mladoletnikov brez spremstva, leta 2021 1240, lani 1580 (med temi je bilo 280 ukrajinskih otrok), letos pa doslej 450. Večina (več kot 60 odstotkov) prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša, dober del (20 odstotkov) izvira iz Albanije oziroma Kosova. Ostali pa so prispeli iz različnih krajev, med katerimi prevladujejo državljani Egipta, ki so v Italijo pripluli z ladjo in so jih v Trst premestili iz Lombardije.

V glavnem gre za fante, stare 16 ali 17 let, zlasti v zadnjem obdobju pa opažajo, da se na naporno pot odpravijo celo še mlajši, 12 ali 13 let stari. Prehitro so morali odrasti in se odpovedati svojim najstniškim letom, otroštvu, sta povedali sogovornici, ki sta nas obiskali v uredništvu.

Mladoletne begunce gostijo v namenskih centrih in skupnostih, med temi se jim že preko 30 let posveča slovenski Dijaški dom Srečka Kosovela. Skrbniki pa so zadolženi za varstvo posamezne mladoletne osebe, se pravi za oskrbo, zdravljenje in usposabljanje za samostojno življenje. Spremljajo jih pri postopku mednarodne zaščite, pri šolanju, pomagajo pri zagotavljanju zdravniških pregledov in še marsikaj, izvršujejo skratka vlogo staršev.. Ob vsem tem pa seveda levji delež ima človeški stik, čustvena opora, vzpostavijo se zelo globoke vezi, ki trajno ostanejo v tebi, je povedala Eva Petz in pokazala na verižici na vratu, ki sta ji ju darovala njena varovanca.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.