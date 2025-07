Za občinske objekte v Miljah več kot dva milijona evrov

Redna in izredna infrastrukturna dela bodo v prihodnjih mesecih zasedala miljsko občino, ki je iz prostega proračunskega presežka namenila znatno vsoto obnovi dotrajanih objektov in gradnji. Podatke iz sklepa, ki so ga svetniki sprejeli na zadnjem zasedanju občinskega sveta, je predstavil odbornik za finance Andrea Mariucci na včerajšnjem srečanju z novinarji. Zastavljene cilje je izpostavil župan Paolo Polidori.

Iz proračunskega presežka v višini okrog 6.500.000 evrov je prostih sredstev za več kot dva milijona evrov, s katerimi nameravajo dokončati načeta dela na številnih občinskih objektih, to je stavbah, zelenicah, igralih, športnih centrih in drugo, ter razvijati nove projekte. Obnovi društvenega oz. ljudskega doma v Ulici Roma so namenili 250 tisoč evrov, postavitvi sončnih elektrarn na šolskih poslopjih pa 40 tisoč evrov in s tem obogatili prispevek 133 tisoč evrov, ki ga je občina v ta namen prejela od Dežele Furlanije - Julijske krajine. Več kot milijon 300 tisoč evrov bo namenjen urejanju občinskega ozemlja. Obnovili bodo vrt v Ulici D’Annunzio ter igrala v ljudskem vrtu Postogna in pri Sv. Roku, poskrbeli za območje za pse blizu ljudskega vrta Cosina in podprli ustvarjalce stenskih poslikav ter jim naložili nalogo, da polepšajo vhod v mesto. Trg pred cerkvijo Sv. Frančiška potrebuje obnovo, kateri so namenili 200 tisoč evrov, ureditvi zelenic na krožišču pri Osapski reki pa 50 tisoč evrov. Za novo razsvetljavo športnega centra Zaccaria bodo potrosili 70 tisoč evrov, v športno palačo Palacoop pa vložili 160 tisoč evrov. Na Trgih Caliterna in Repubblica ter v Ulici Roma bodo s približno 52 tisočimi evri prilagodili jaške potrebam organizatorjev dogodkov. 25 tisoč evrov bo za obnovo hišice na mejnem prehodu Cerej, »na simboličnem mestu, po katerem so v času hudih tragedij v Italijo prihajali ezuli,« je dejal Mariucci.

Najvišjo vsoto, to je 450 tisoč evrov iz prostega presežka, bo občina namenila ureditvi prostorov občinske civilne zaščite in tako znatno obogatila sklad (350 tisoč evrov), ki jih je projektu namenila Dežela FJK. Pred petimi leti so sicer že odprli prvi objekt, a brez garaže za vozila.