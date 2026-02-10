Za obnovo šolskih stavb, vrtcev in jasli vložili štirideset milijonov evrov

V letu 2025 je Občina Trst v infrastrukturna dela na stavbah, v katerih domujejo jasli, vrtci, osnovne in nižje srednje šole, vložila skoraj štirideset milijonov evrov. Dvanajst milijonov je prišlo iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost, pri preostanku gre za državna in deželna sredstva ter denar iz občinske blagajne.

Tržaška občina je v lanskem letu prenovila tudi šolo Trubar-Kajuh v Bazovici. Stavba je bila za 400 tisočakov deležna energetske prenove in ureditve fasade. Na seznamu objektov, ki jih morajo še popraviti, pa so tudi jasli Semidimela v Ulici Veronese, v sklopu katerih deluje slovenski oddelek, in nižja srednja šola Frana Levstika na Proseku.

Infrastrukturna dela sta v tržaški Mestni hiši včeraj predstavila tržaška občinska odbornica za javne naložbe Elisa Lodi in občinski odbornik za šolstvo Maurizio De Blasio. Kot sta pojasnila, mora občina skrbeti za približno 150 šolskih poslopij. Težav pri njihovi obnovi je veliko: več stavb ščiti Deželni zavod za varstvo kulturne dediščine Furlanije - Julijske krajine, veliko jih je bilo tudi zgrajenih pred letom 2003, ko so stopila v veljavo nova pravila glede protipožarne in protipotresne varnosti.