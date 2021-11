Za obnovo železniške proge v pristanišču prvih 20 milijonov

V tržaškem pristanišču bo v prihodnjih letih prišlo do pomembne preureditve železniškega prometa. V skladu s sporazumi, ki sta jih leta 2019 sklenila Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana in Italijanske železnice (Gruppo FS Italiane), prvi v vlogi naročnika oz. stranke, drugi pa kot koordinator projektnih dejavnosti, je nastal razpis vreden 20,5 milijona evrov, s katerim iščeta zdaj izvajalca prve faze obnovitvenih del. Sklad financira pristaniška uprava s posojilom pri Evropski investicijski banki (EIB) in z vsoto iz evropskega programa CEF (Connecting Europe Facility) v okviru projekta TriesteRailPort.

Dela naj bi se začela čim prej, trajala pa najmanj tri leta in pol. Daljše obdobje bodo posvetili popolni obnovi tračnic in kretnic na območju pristanišča. Novi sistem bo lažje uporaben in bo prilagojen potrebam, ki jih imajo pristaniški delavci pri izvajanju dnevnih nalog ob progi. V projekt so vključili izdelavo novih sistemov za upravljanje in nadzor omrežja ter telekomunikacijo, v skladu s standardi in izbirami, ki so značilne za Italijanske železnice.

Med obnovo pristaniške železniške proge bodo poskrbeli tudi za novo ureditev cestnega prometa na območju pristanišča in s tem omogočili agilnejši vstop in izhod reševalnih vozil. Predvideno je tudi preoblikovanje odseka železniške proge, namenjene prevozu nevarnih materialov.