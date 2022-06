Za ohranitev avtonomije

Ali se v prihodnosti izrisuje združitev tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo z zdravstvenim podjetjem ASUGI? Za Stefana Vito, deželnega sekretarja sindikata UIL za zdravstvo, »bi bila to poteza s številnimi prednostmi«.

Zgodba se je v sredo začela v Tržiču, točneje v veliki dvorani bolnišnice San Polo, kjer je omenjeni sindikat priredil srečanje, posvečeno morebitni združitvi tržaške bolnišnice in zdravstvenega podjetja Asugi. Poleg Vite so svoje mnenje podali še odgovorni v deželni vladi za zdravstvo Riccardo Riccardi, Alberto Zolli, član konference dežele-država v državni komisiji, ki je uvedla enotno številko za klice v sili 112, in Andrea Ziglio, direktor oddelka za nevrologijo zdravstvenega podjetja USL iz Bologne. K debati pa ni bil povabljen generalni direktor tržaške pediatrične bolnišnice, o kateri je tekla beseda. Na zamisel o združitvi se je ogorčeno odzval v tiskovnem sporočilu. Na dogajanje so se ostro odzvali tudi sindikati in stanovske organizacije.