Za palačo Carciotti se zanimajo trije investitorji

Palača Carciotti se je vrnila na tržišče. Za njo naj bi interes pokazali kar trije potencialni investitorji. Eden naj bi prihajal iz Srbije, eden iz Italije (investitorji iz Lombardije in Veneta), v tretjem primeru pa naj bi šlo za italijansko-angleško navezo. Cena za nepremičnino, ki jo neuspešno prodajajo različne občinske uprave, se je ustavila pri 14,9 milijona evrov, a bojda obstaja možnost, da prodajalev tudi tokrat sprejme ponudbe s 25-odstotnim popustom. S tem, ko se prestižna palača iz konca 18. stoletja vrača na nepremičninski trg, je nova Dipiazzeva uprava storila koran nazaj v nasprotju s prejšnjo Dipiazzevo upravo, ki je natanko pred letom dni, po več neuspešnih javnih dražbah, sklenila, da za palačo ne bo več iskala kupca, ampak koncesionarja. Iskali so koncesionarja, ki bi v objekt investiral, ga ovrednotil, po določenem obdobju pa vrnil lokalni skupnosti.

Ker gospodarski javni službi v letu dni ni uspelo najti niti primernega koncesionarja, je še enkrat spremenila strategijo in se ponovno odločila za prodajo po metodi javne dražbe. Najbolj resni interesenti naj bi bili italijanski in srbski podjetniki. Ti naj bi v preteklih tednih objekt obiskali in si ga natančno ogledali. In čeprav so pred časom v tržaški občini zagotavljali, da ne bodo več nižali cene palače Carciotti, ki je v nekaj letih padla z vrtoglavih 22,7 na 14,9 milijona evrov, naj bi tudi tokrat kupec lahko vložil ponudbo po znižani ceni. To pomeni, da bi bilo zdaj palačo Carciotti mogoče kupiti za 11,5 milijona evrov, se pravi za polovico manj kot pred nekaj leti.