Za popravilo šolskih stavb 4,5 milijona evrov

Medtem ko so se otroci in najstniki mudili na morju, počitnicah in v poletnih centrih, šolske stavbe niso samevale. Delavci so namreč v marsikaterem poslopju poskrbeli, da so se lahko učenci in dijaki septembra varno vrnili v šolo. Infrastrukturna dela, ki so jih opravili v poletnih mesecih, sta včeraj predstavili tržaški občinski odbornici za infrastrukturna dela Elisa Lodi in za šolstvo Nicole Matteoni. Različna dela so opravljali v 25 šolskih objektih za skupno vsoto skoraj 4,5 milijona evrov.

Elisa Lodi je razložila, da so dela potekala v glavnem med 15. junijem in 31. avgustom, ko v šolah ni potekal pouk. Za hitro in učinkovito delo se je zahvalila občinskim uradom in podjetjem, ki so jim zaupali dela, saj jih je bilo težko dokončati tako hitro, še posebej v času, ko se pojavljajo težave pri dobavi materialov. Tudi kolegica Nicole Matteoni se je zahvalila občinskim uradom za učinkovito delo in ker vedno takoj posredujejo, ko je to potrebno. Kot odbornica za šolstvo je dejala, da si prizadevajo, da imajo otroci lepe prostore, v katerih preživijo toliko časa.