Za praprovske pustarje »bulše tramvaj ku leteča jajca«

Tržaški župan Roberto Dipiazza je Praprovce presenetil, ko je pred tremi tedni iznenada ponovno zagnal openski tramvaj. »Mislili smo, da ga bomo prehiteli ... Ni nam uspelo, se pa tega vseeno veselimo,« so zaupali praprovski pustarji, ki so se uresničevanja svoje pustne ideje lotili oktobra, ko nič ni kazalo, da bi se na tirnicah kaj premaknilo.

Sicer pa od ideje o žičnici, ki bi povezovala Barkovlje z Opčinami, Dipiazza noče odstopiti, tako da je praprovski pustni voz vsekakor zelo aktualen. Pravzaprav je edini med vozovi vezan na aktualno dogajanje pri nas in se satirično loteva teme, ki je zadnja leta v Trstu v ospredju – več let ustavljenega tramvaja in prepotentne žičnice.

Da žičnice v Trstu ne potrebujemo, so prepričani tudi praprovski pustarji, ki so svoj voz poimenovali Bulše tramvaj ku leteča jajca. Obiskali smo jih v torek, ko je burja pošteno pokazala, kaj zmore. »V hribih ustavijo žičnico ob silnejših sunkih vetra, pri nas bi v Trstu tekla brez postanka,« je bil hudomušen Aljoša Paulina med lepljenjem časopisnega papirja in spomnil na znanstveno-fantastične Berlusconijeve ideje o odvažanju odpadkov na Mars: »Podobno je z Dipiazzo, ki vztraja s temi jajci, tramvaj pa je že dolgo let ustavljen. In smo si rekli, da bi raje videli spet njega kot leteča jajca.«