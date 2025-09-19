Za prometno nesrečo v Nabrežini najbrž kriva izsiljena prednost

Za prometno nesrečo, ki se je v sredo zvečer pripetila sredi Nabrežine, je bila najverjetneje kriva izsiljena prednost. Tako so Primorskemu dnevniku včeraj pojasnili nabrežinski karabinjerji, ki so pozno v noč zbirali informacije o nesreči. Do te je prišlo malo pred 21. uro na odcepu med železnino in šolo. Mladoletni voznik apeja je peljal proti Sesljanu: vračal se je s košarkarskega treninga pri Briščikih, namenjen je bil na večerjo domov.

Takrat je po cesti, ki povezuje nabrežinski plac z glavno prometnico, pripeljal črn avtomobil. Namenjen je bil proti središču vasi, zato je želel zaviti levo. Voznik najbrž ni opazil malega rdečega vozila, so včeraj ugotavljali domačini. Voznik apeja naj bi se zato, ker njegovo vozilo ne dosega visoke hitrosti, »držal pod zidom«, voznik avtomobila pa naj bi ga zagledal šele takrat, ko je bil s prednjim delom avtomobila že na glavni cesti. Trk je bil neizbežen. Mladoletnik je utrpel nekaj udarcev in rezov, hujšega pa k sreči ni bilo.