Za šest do osem zapornikov le petnajst kvadratnih metrov

Tržaški zapor v Ulici Coroneo poka po šivih. V objektu, kjer je uradno prostora za 150 ljudi, zaradi izrednih del pa je razpoložljivih ležišč le 135, se stiska okoli 240 zapornikov in zapornic. Polovica jih v priporu čaka na sojenje, pol pa je takih, ki zaradi najrazličnejših kaznivih dejanj prestajajo do okoli pet let zaporne kazni. Dobrih šestdeset odstotkov zapornikov je tujih državljanov, veliko kaznjencev se bori z odvisnostmi od drog, alkohola in iger na srečo, zaradi česar postane zanje že tako težka zaporniška izkušnja še hujša.

»Razmere so obupne, celice so zatohle, v 15 kvadratnih metrih živi med šest in osem ljudi. Vroče je, v sončnih dneh termometer kaže 30 in več stopinj, pa še tušev ni v celici,« je v svoji pisarni opozorila odvetnica Elisabetta Burla, varuhinja pravic tržaških zapornikov. Z njo smo se pogovorili nekaj tednov po tem, ko je v sporočilu za medije opozorila, da zadušljiva vročina in prezasedenost zapora skorajda ne najdeta mesta v javnem diskurzu. Le morebitne smrtne žrtve bi utegnile zdrzniti zavest medijev in nosilcev oblasti.

»Prezasedenost zapora v Trstu je kronična. Zaradi del v pritličju in prostorih s celicami za izolacijo je ležišč za goste zapora še manj,« je opozorila. Ležišč na golih tleh, na katerih so zaporniki ležali z glavo ob straniščni školjki, sicer ni več, prostorska stiska v celicah pa ostaja huda. Nič bolje ni niti za pravosodne policiste, ki so zaradi podhranjenega kadra prisiljeni opravljati dolge izmene in to v milo rečeno težaških razmerah.