Za slovenske jasli prikrajšanih skoraj 50 otrok

Kje je župan Roberto Dipiazza našel podatek, da so bili za obiskovanje slovenskih oddelkov občinskih jasli prikrajšani le štirje otroci? Po podatkih, ki smo jih na Primorskem dnevniku prejeli iz občinskih uradov februarja, takoj po zaključenem obdobju vpisovanja za šolsko leto 2022-2023, je namreč razvidno, da je vlogo za edino slovensko občinsko sekcijo jasli Semidimela oddalo 47 otrok, za mesta, ki jih v okviru konvencije z občino nudijo v jasličnem oddelku Dijaškega doma Srečko Kosovel pa 31 otrok. V jaslih Semidimela je za slovenske otroke 17 mest, v Dijaškem domu pa jih po konvenciji lahko sprejmejo 13. Koliko jih torej izostane in koliko družin mora torej poiskati alternativno varstvo za otroka, starega ob 3 do 36 mesecev? Prav gotovo več kot štirje: izostalo je namreč 48 otrok. To bi sicer lahko ugotovili, če bi se pogovorili s slovenskimi starši, nedvomno pa so podatki, ki so jih posredovali uradi po naročilu občinske odbornice za šolstvo Nicole Matteoni (Bratje Italije) še bolj zgovorni.

Do razprave o številu otrok oz. družin, ki bi potrebovale varstvo otrok v slovenskem jasličnem oddelku, je prišlo potem, ko so na proračunski občinski seji slovenski svetniki vložili amandma k proračunu in zahtevali odprtje slovenskega jasličnega oddelka v novih svetoivanskih jaslih na območju nekdanje vojašnice. Na ponedeljkovi mestni skupščini je bil predlog sprejet s 26 glasovi za in z osmimi proti. Rezultati glasovanja so zmotili predvsem svetnike iz vrst stranke Bratov Italije, ki so glasovali proti in bili prepričani, da bo večina s skupnim stališčem zavrnila zahtevo, češ da ni povpraševanja.

Iz zgornjih podatkov je sicer očitno, da je otrok že letos bilo za več slovenskih oddelkov. Tako je bilo sicer tudi v šolskem letu 2021-2022, ko je občina prejela 101 vlogo. Takrat je izostalo 71 otrok, ki bi bili torej skupno potrebovali še najmanj štiri oddelke.