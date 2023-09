Za slovenske jasli v novem šolskem letu prikrajšanih 13 otrok

Če večina šolarjev še čaka na začetek novega šolskega leta, so malčki že začeli obiskovati občinske jasli. Pretekli petek so vzgojiteljice sprejele otroke, ki so jasli obiskovali že lani in predlani, včeraj pa so se vrata odprla še za najmlajše, ki se bodo ta teden postopoma uvajali v vzgojno-izobraževalni sistem. Za šolsko leto 2023 in 2024 so tržaške italijanske jasli prejele 1170 vlog za vpis otrok, kar je 22 več kot lani. Sprejetih je bilo 735 otrok, kar pomeni, da je na čakalnem seznamu ostalo 435 malčkov.

Slovenske jasli za slovensko govoreče otroke so tudi letos imele na voljo 30 mest. V slovenskem oddelku jasli v Ul. Veronese imajo 17 mest, v zasebnih jaslih S. Kosovel v Dijaškem domu pa imajo prostih 13 subvencioniranih mest. Prostega mesta v dveh oddelkih slovenskih zavodov ni dobilo 13 otrok, kar pomeni, da so bili uvrščeni na čakalni seznam. Kljub temu, da obstaja tudi slovenski čakalni seznam, pa enega oddelka niso uspeli napolniti.

V občinske jasli pri Sv. Jakobu so namreč sprejeli samo 11 otrok, čeprav je prostih mest za 17 otrok. Ta oddelek je namreč eden redkih oddelkov, ki ima v enem prostoru tako nekajmesečne dojenčke kot tudi starejše malčke (do 3. leta starosti). Kot so sporočili iz občinske vzgojno-izobraževalne službe, imajo v tem slovenskem oddelku šest prostih mest za starejše malčke, medtem ko so zmogljivosti za najmlajše zapolnili in tako na čakalni seznam uvrstili 11 dojenčkov. Dva malčka pa sta ostala brez mesta v jaslih v Dijaškem domu in tako pridemo do skupnega števila 13 otrok na čakalnem seznamu.

