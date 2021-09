Za spoštovanje in zaščito morskega okolja

Na Velikem trgu se je danes začel festival Mare Nordest 2021, ki z geslom Il mare che vorrei (Morje, ki ga želim) ponuja dogodke na temo spoštovanja morskega okolja. Tridnevno prireditev organizira društvo Mare Nordest s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in tržaške občine.

»Znanost in umetnost, podjetništvo in šport bodo do nedelje domovali v tem šotoru na enem izmed najlepših trgov na svetu,« je odprtje festivala uvedel novinar Francesco Cardella in predal besedo predstavnikoma društva Robertu Bolelliju in Edoardu Nattelliju.

Odprtje festivala so sicer obiskali glavni predstavniki deželne in lokalne uprave. Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je dejal, da je festival Mare Nordest širil informacije o nevarnosti mikroplastik že pred desetimi leti, ko je bil vpliv omenjenega materiala večini še neznan. Fabio Scoccimarro, pri deželi pristojen za okolje, je poudaril, da si desna sredina zelo prizadeva za okolje. Da je usoda narave v rokah mladim pa je poudarila tudi občinska odbornica Luisa Polli, ki je prisotnim posredovala krajši pozdrav Vannie Gava, vladne podtajnice za okolje.

Odprtje festivala so pozdravili tudi umetnostna kritičarka Marianna Accerboni, Paolo Ferraro, ravnatelj mednarodne akademije za podvodno znanost in tehnike, Vincenzo Zoccano, predsednik združenja Aila, Michele Lotta, študent tržaške univerze, ki bo jutri popoldne (sobota) ob 17.30 z direktorico OGS Paolo Del Negro predstavil projekt za čiščenje morskih voda Sea Side, predstavnika obalne straže Fabio Poletto in Riccardo Cozzani ter odbornik Dežele Ligurije in nekdanji župan Občine Varazze Alessandro Bozzano.