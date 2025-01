Za tretjino ljudi pot do Barkovelj prenevarna

Kar 70 odstotkov Tržačanov in Tržačank se med kopalno sezono v Barkovlje odpravlja z osebnimi vozili. Tako je med drugim izhajalo iz ankete, ki jo je lani opravila Občina Trst. Gibanje Zdaj Trst je občinsko anketo, v kateri je preko participativne platforme sodelovalo skoraj 2400 anketirancev, še podrobneje analiziralo in prišlo do zanimivih zaključkov.

Kar jih je začudilo, je odgovor na vprašanje, kolikšna je varnost v prometu na cesti, ki vodi v Barkovlje. Za kar eno tretjino vprašanih je varnost nezadostna. Najbolj ogrožene se v prometu počutijo kolesarji (kar 70 %), sledijo jim pešci (46 %), nato skuteristi (39 %) in avtobusni potniki (34 %). Gost promet, nato divje parkiranje in neprevidnost voznikov so glavni vzroki za občutek nelagodja v prometu. Kar 60 % voznikov avtomobilov in 47 % voznikov skuterjev bi takoj spremenilo svoje navade. Za javni promet se je odločilo kar 61 % vprašanih.

Tržaški mestni svetnik Riccardo Laterza je sklenil, da bi bilo dobrodošlo, če bi oblasti končno dojele, da si občani želijo okrepitev tega in ne širitev cest. Tržaške mestne oblasti so namreč napovedale vzpostavitev štiripasovnice v Barkovljah.