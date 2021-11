Za »Trst mesto odgovornosti« več kot 50.000 podpisnikov

Danes so malo po 12. uri podpisi pod spletno peticijo za »Trst mesto odgovornosti« na spletni platformi change.org presegli 50.000. Gre za eno najbolj uspešnih pobud na omenjeni spletni platformi, je razvidno na spletni strani, saj sta toliko podpisov doslej zbrala le dva odstotka vseh peticij. Pobudo sta naslovila Tržačanom odvetnica in predsednica Fundacije CRTrst Tiziana Benussi ter univerzitetni profesor Mitja Gialuz, sicer tudi predsednik jadralnega kluba SVBG.

Prebivalci mesta, ki je v zadnjih tednih ne po lastni izbiri postalo »prestolnica« nasprotnikov zelenega potrdila in zanikovalcev covida-19 ter zaradi tega plačuje tudi velik davek za trenutno stanje pandemije, so se torej množično odločili, da ne bodo klonili pred zunanjimi pritiski. Peticija opozarja, da je Trst plačal visoko ceno za pandemijo, ki jo lahko premagamo le s skupnimi močmi, glavno orožje proti njej pa predstavlja cepivo. Tisti, ki se borijo proti cepivu in proti covidnemu potrdilu, ne smejo ogrožati zdravja in konec koncev tudi ne svobode državljank in državljanov, da živijo normalno življenje. Peticija kliče k enotnemu in odgovornemu nastopu vseh, ki so se cepili in s tem izkazali veliko solidarnost in državljanski čut. Peticijo lahko podpišete tukaj.