Za tržaško lokalno policijo je leto korenitih sprememb

S sobotno dopoldansko slovesnostjo na Verdijevem trgu (začela se bo ob 10. uri) bo tržaška lokalna policija praznovala 164. obletnico ustanovitve oziroma začetka delovanja tukajšnjih mestnih redarjev, obletnici je posvečena tudi razstava, ki bo še do nedelje na ogled v občinski razstavni dvorani Veruda. Lokalna policija je ob tej priložnosti podala obračun dela v zadnjem letu, ravno dan pred slovesnostjo pa je na nacionalni ravni potekala stavka, ki so jo nekateri sindikati oklicali iz protesta proti vladnem predlogu spremembe zakona o lokalni policiji.

Lokalna policija je bila v Trstu ustanovljena ravno na današnji dan, 13. junija, leta 1862, v avstro-ogrskih časih. Tudi letos je Občina Trst priložnost izkoristila za predstavitev obračuna dela lokalne policije v zadnjih dvanajstih mesecih. Pristojna odbornica Caterina de Gavardo se je na četrtkovi predstavitvi javno zahvalila vsem pripadnicam in pripadnikom tržaške lokalne policije za to, kar počenjajo za skupnost vsak dan v letu. Poudarila je, da je prišlo v tem obdobju do kadrovskih okrepitev in reorganizacije dela z uvedbo 24-urne prisotnosti na terenu ter drugimi novostmi.

Novosti je razčlenil namestnik poveljnika Paolo Jerman (poveljnik je Walter Milocchi), ki je potrdil, da je bilo zadnje leto »v znamenju globokih sprememb«, rezultate je na splošno označil kot pozitivne. V tem obdobju se je zaključil postopek oboroževanja lokalnih policistov, ki po novem razpolagajo s pištolo, posledica tega pa je možnost delovanja tudi v nočnih urah.

Omenil je tudi nekaj izstopajočih dejanj, za katere bodo lokalni policisti na današnjem dogodku nagrajeni. To so: Luca Caramuta, Erik Haligogna, Maurizio Benco, Alessandro Zecchin, Francesco D’Aniello, Tiziano Puzzer, Andrea Nardini, Mario Placanica, Erik Sterle, Paolo Bandi, Simone Lacalamita, Enrico Barbiani, Benedetto Manno, Paolo Burdi, Eleonora Calcina, Meghi Callegaris, Anna Pellegrini, Matteo Trussini, Michele Zollia ter enoti, ki skrbita za informiranje in centralne službe (ti dve zaradi dejavnosti ob deaktiviranju bombe iz obdobja druge svetovne vojne).

Zgodovinski pogled

V dvorani Veruda na Malem trgu je še do nedelje na ogled zgodovinska razstava o lokalni policiji (od 10. do 13. in od 17. do 20. ure). Uredil jo je krožek Roberto Tommasi, eksponati opisujejo razvoj tega mestnega varnostnega organa od leta 1862 do danes. Član deželne vlade Pierpaolo Roberti, ki je pristojen za varnost, je izrazil upanje, da bo začasna razstava prerasla v stalno, da bo mogoče varovati in promovirati dediščino lokalne policije.