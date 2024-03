Za van Goghovo razstavo velik izdatek s povračilom

Razstava van Goghovih del, ki so jo 22. februarja odprli v muzeju Revoltella, zaenkrat beleži odličen obisk. Do 10. marca, se pravi v 16-tih dneh, si je razstavo ogledalo 16.698 obiskovalcev. Pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi je zadovoljen z dosedanjim obiskom, pričakovanja še naprej ostajajo visoka, saj je razstava za mestno blagajno predstavljala kar velik finančni zalogaj.

Za razstavo del Vincenta van Gogha iz muzeja Kröller-Müller na Nizozemskem je Občina Trst odštela 866.200 evrov. Organizacija razstave, na kateri je na ogled več kot 50 mojstrovin, obogatenih z dvema ikoničnima portretoma, ki sta prvič razstavljena skupaj, Gospod in Gospa Ginoux, bolj znana kot Arležana, videi, dokumenti in scenografskimi dodatki, seveda stane veliko več od omenjene vsote, a preostali del bremena nosi umetniški zavod Arthemisia, kateremu tržaška občina že nekaj let poverja pripravo razstav.

Za ogled van Goghovih umetnin do konca junija letos je občina namenila denar, ki se je v občinski proračun stekel iz turistične takse. Odbornik Giorgio Rossi je svoje kolege v mestni vladi prepričal, da bi lahko s tako odmevno razstavo krepil konkurenčnost lokalnega turizma. Več kot 800 tisoč evrov je tako šlo za preureditev četrtega nadstropja, v katerem so postavili van Goghove mojstrovine, in prilagoditev standardom, ki jo je od tržaške občine zahteval muzej iz nizozemskega Otterla. Muzej Revoltella so tako morali opremiti z novimi napravami za razvlaževanje zraka. Kupili so šest razvlažilcev, za katere so odšteli okoli 3350 evrov. Naročili so tudi nove gasilne aparate. »Nizozemci so nam postavili jasne pogoje za izposojo umetnin. Muzej Revoltella so si večkrat prišli ogledat in nam ob vsaki priložnosti ponovili, da moramo poskrbeti za pravo vlago v razstavnih prostorih in za maksimalno varnost,« je dejal odbornik Rossi, ki je v isti sapi dodal tudi, da bodo vse te novosti ostale v muzeju Revoltella in da bodo z njimi lahko bolje tržili prostore tudi za prihodnje razstave.

Veliko denarja je šlo tudi za varnost in varnostnike. Po navodilih nizozemskega muzeja so namestili nove nadzorne kamere, poskrbeli pa so tudi za kadrovsko okrepitev. Kot je dejal Rossi, Trst še nikoli ni imel tako odmevne razstave in prepričan je, da bo vsak evro, vložen v razstavo, tudi povrnjen. Morda ne kar se zaslužka tiče, kar se promoviranja podobe Trsta pa vsekakor.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.