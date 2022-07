Za več parkirnih mest Pri Čupah

»Poletne dni sem kot otrok preživljala pri morju, Pri Čupah v Nabrežini, tako kot številni devinsko-nabrežinski in drugi občani. Pred štirimi leti pa je postalo obiskovanje plaže pod obalno cesto dejansko nemogoče. Prefekt je namreč odredil prepoved parkiranja na številnih odsekih ceste, tudi tistih, ki niso nevarni, kakršen je na primer tisti nad kopališčem, kjer si želimo, da bi bilo spet mogoče parkirati.« Željo devinsko-nabrežinske svetnice Stranke komunistične prenove Tatjane Kobau, ki jo je prelila v svetniško pobudo, so ob podpisnici iz iste stranke, svetnici Eleni Legiša, na sredinem devinsko-nabrežinskem občinskem svetu soglasno in prepričano podprli tudi vsi ostali svetniki tako koalicije kot opozicije.

Ker je parkirnih mest v bližini kopališča le za vzorec (500 metrov od naravnega predora), morajo kopalci morje doseči povečini peš, se pravi se spustiti z vrha, to je iz Nabrežine (pri srednji šoli Gruden), kar je seveda za marsikoga težko oz. nemogoče, pa tudi prečkanje obalne ceste je potem vse prej kot enostavno, je naštela svetnica težave, s katerimi se danes soočajo kopalci, ki se upravičeno vse manj odločajo za kopanje »doma«. »Želimo si, da bi bili parkirni pogoji na tem odseku obalne ceste spremenjeni, saj so značilnosti cestišča podobne tistim v Barkovljah, kjer je parkiranje dovoljeno. Vzdolž ceste je namreč dolg pločnik, ki omogoča varen prehod pešcev, in tudi talne oznake omogočajo ustrezno in varno parkiranje vozil zunaj voznega pasa,« je pojasnila Tatjana Kobau.

»Župana in občinski odbor prosimo, naj se sestanejo s prefektom in družbo FVG Strade, ki upravlja določene dele obravnavane ceste, in zahtevajo preklic prepovedi parkiranja na tem odseku, povečanje števila parkirnih mest (dodatnih 50), možnost parkiranja na celotnem odseku in namestitev ustrezne prometne signalizacije s pravili za parkiranje, vključno s spremembo talnih označb, ko bi bilo potrebno.«