Za večjo varnost otrok

Da bi jim zagotovili večjo varnost, ko čakajo na šolski avtobus, so v Morganih pred Kortami postavili prvi aktivni sistem BUSko. Gre za aktivno obvestilno-opozorilno tablo, ki izstopa s pisano podobo in utripajočimi svetlobnimi signali, deluje prek sprožilcev, ki jih nosijo otroci, voznike pa opozarja na njihovo prisotnost na cesti, poročajo Primorske novice. Led luči s pomočjo brezžične aktivacije namreč utripajo samo ob navzočnosti otrok in na ta način dobijo vozniki jasne informacije ter vplivajo na hitrost in način vožnje. Občina je zagotovila pasivne sisteme BUSko (brez utripajočih luči) za označitev vseh šolskih avtobusnih postajališč. Pisani drogovi in table so izdelani iz svetlobno odbojnih materialov z osnovno rumeno barvo. Vrednost naložbe bo skupaj znašala okrog 24.000 evrov.