Za vedno je odšel Ivan Buzečan

Pri starosti 88 let je danes za vedno utihnil znani glas Ivana Buzečana, dolgoletnega igralca Radijskega odra. Odigral je več sto vlog, ki so se širile v eter zlasti po valovih Radia Trst A in še drugih radijskih postajah. Veliko svojega časa je med drugim daroval Vincencijevi konferenci in nekaterim drugim dobrodelnim ustanovam. Dolgo let je pel v rojanskem cerkvenem pevskem zboru. »S svojim mehkim, nežnim, liričnim glasom je vselej dovršeno dograjeval svoje interpretacijske sposobnosti«, so med drugim zapisali v zborniku Naš glas pri vas doma, ki je izšel ob 50-letnici društva.

Prijatelji iz Radijskega odra se bodo dolgoletnega člana spomnili na žalni seji v ponedeljek ob 19. uri v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti 3.