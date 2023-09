V 79. letu starosti je pozno sinoči umrla Lučka Susič. Bila je dolgoletna cenjena in priljubljena profesorica, gledališka ustvarjalka in režiserka ter kulturna delavka. Gledališko umetnost je približala številnim generacijam mladih z vodenjem šolskih in drugih mladinskih gledaliških skupin. Napisala je več otroških in mladinskih dramskih besedil. Bila je tudi med ustanovitelji Gledališkega vrtiljaka in dolgoletna članica Radijskega odra.