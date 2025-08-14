Za veliki šmaren Trst s polno zasedenostjo hotelskih zmogljivosti

Časi, ko so tržaške ulice avgusta samevale, so le še bled spomin. Turistični rekordi v tem mestu padajo iz leta v leto in zaenkrat kaže, da se bo ta trend nadaljeval tudi letos. Samo v prvih petih mesecih tega leta so v Trstu zabeležili za 15,8% več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Sodeč po trumah turistov, ki jih te dni videvamo povsod - v kavarnah, v turistični točki na Velikem trgu, na ulicah, v muzejih in ob morju - bo tudi letošnji avgust rekorden. Med pregledom spletnih portalov, ki se ukvarjajo z oddajanjem namestitev, smo opazili, da prihodnji podaljšan praznični konec tedna zasedenost skoraj 95% odstotna. Za tri noči je v povprečju treba odšteti okoli 600 evrov, kar pomeni 200 evrov na noč. Predsednik pokrajinske stanovske organizacije Federalberghi Maurizio Giudici nam je zagotovil, da so hoteli v primerjavi z enakim obdobjem lani le malenkost dražji (po podatkih Državne zveze potrošnikov pa je inflacija v Trstu nastanitvene objekte podražila za 7,9%).

Sogovornik je tudi potrdil, da zaenkrat kaže, da bodo tržaški hoteli ta konec tedna polno zasedeni.