Za vsemanjšinski športni objekt že 200 ton železnega materiala

»Na začetku smo bili res v dilemi. Ali potrebujemo nek moderen športni objekt za naše ekipe? V osnovi ga namreč nimamo. Vsaj takega ne, ki bi odgovarjal pravilom za mednarodne turnirje, kjer je na primer za odbojko v dvorani potrebnih 12 metrov višine – kar ni malo in česar pri nas nimamo, če izvzamemo svetoivanski balon, ki doseže to višino le v sredini. Pa tudi košarka zahteva dodatne metre ob strani igrišča, kar ne moremo vedno zagotoviti.«

Tako se je pred dnevi začel pogovor s predsednikom Športnega združenja Bor Gorazdom Pučnikom, medtem ko je na mizi razstavljal projekte, sheme, poslovne načrte in predvidene bilance tega, kar naj bi v prihodnje na danes neuporabnem nogometnem igrišču nad Stadionom 1. maja na Vrdelski cesti pri Sv. Ivanu postal sodobni športni vsemanjšinski objekt. Naj spomnimo, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina decembra 2017 projektu gradnje namenila 2,5 milijona evrov, vsoto pa je potrdila šele 5. maja lani. Nosilec projekta in prejemnik prispevka je družba SIS oziroma Società impianti sportivi, ki jo sestavljajo ŠZ Bor, Tržaška matica in KD Slavko Škamperle, ki ima prav tako sedež na Stadionu.

Vsakdo, ki si gradi hišo, skuša to izpeljati na žepu čim bolj prijazen način, s pomočjo predračunov in izračunov. Tako so si pri ŠZ Bor po ugodni ceni predhodno zagotovili železno strukturo, pravzaprav 200 ton železnega materiala, ki bo osnova bodoče telovadnice. Ker gre za material »druge roke«, so seveda najprej preverili statičnost strukture, ki naj bi iz njega nastala, in si zagotovili vse potrebne certifikate. Prihranek je precejšen – kilogram jih je stal 1,20 evra, po današnjih ocenah bi zanj morali odšteti 9 evrov, ocenjuje Pučnik.