Za zavrnitev projekta električne podpostaje

Namera železniške družbe Rete Ferroviaria Italiana, da pri parkirišču zdravstvenega doma Pineta del Carso v Nabrežini postaja zgradi električno podpostajo za potenciranje železniške proge, ni pustila ravnodušnih. Veliko je namreč neznank glede projekta izgradnje, za katere zahteva devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec ustrezne odgovore, pravzaprav dopolnitve. Zemljišče, na katerem naj bi zrasla postaja, je last družbe Terna, upraviteljice električnega omrežja. Na RFI je naslovil pismo, v katerem hoče biti seznanjen s preverjanjem vpliva infrastrukture na okolje, urbanistične skladnosti postaje s predpisi, oceno akustičnega vpliva in elektromagnetnega onesnaženja. Odgovora še ni prejel.

Zaskrbljenost so z glasovalno pobudo izrazili tudi občinski svetniki Sandi Paulina, Antje Gruden, Igor Tomasetig (vsi Demokratska stranka), Elena Legiša in Tatjana Kobau (Stranka komunistične prenove). Na četrtkovem zasedanju občinskega sveta je svetnik Paulina opozoril, da bi gradnja električne podpostaje zahtevala tudi postavitev nove povezovalne električne mreže med obstoječo električno mrežo visoke napetosti, ki je speljana med Šempolajem in Nabrežino postaja, in novo podpostajo. Tekla pa bi med hišami, je dodal. Ugotavljal je, da v predstavljenem načrtu, manjka postavka o električni kabini, pa tudi del, ki zaobjema urbanistični vpliv zaradi visokih drogov za napeljavo kot zaradi transformatorjev za električno napetost na gosto poseljenem območju, kar je v nasprotju z občinskimi urbanističnimi predpisi. Postaja bi negativno vplivala na pogled pa tudi na zdravje občanov, je združil misli podpisnikov in župana ter odbor povabi, naj podpre in argumentira potrebo po zavrnitvi projekta.