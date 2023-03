Zabodel nekdanjo partnerko in pobegnil

Ravno včeraj, ko smo praznovali dan žensk, je sinoči v Trstu prišlo do hudega krvavega dogodka, žrtev katerega je bila žal vnovič ravno ženska. Poskus femicida se le za las ni sprevrgel v tragedijo. Moški, star 39 let, državljan Kosova, je v Ul. Veltro večkrat zabodel nekdanjo partnerko, staro 45 let, državljanko BiH, in je nato pobegnil. Na kraju je bilo več policijskih patrulj in reševalci službe 118. Žensko so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Po nepotrjenih vesteh naj ne bi bila v življenjski nevarnosti.

Napadalec se je danes sam predal policistom na tržaški kvesturi, pri čemer so ga aretirali in odpeljali v tržaški zapor. Preiskava je v teku.