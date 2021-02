Začela se je obnova strehe OŠ Trubar v Bazovici

Za streho osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika-Kajuha v Bazovici se le začenja novo poglavje. Poslopje obkrožajo delovni odri, težko pričakovana obnova je le potrkala na vrata. Veselo novico sta uradno naznanili tržaški občinski odbornici za šolstvo in infrastrukturna dela Angela Brandi in Elisa Lodi, ki sta se v dopoldanskih urah mudili na šolskem dvorišču. Nova streha naj bi bila nared maja. Delavci pa bodo v tem času poskrbeli še za druga nujnejša opravila: popravili bodo okna, prepleskali učilnice in podobno. Pouk naj bi v obnovljeni stavbi spet stekel prihodnje šolsko leto 2021-2022, sta še napovedali odbornici.

Streha je bila že pošteno dotrajana, ob vsakem nalivu je voda vdirala v notranjost. Novembra 2019 so morali nekatere otroke presiliti v druge začasne prostore, uporabne so bile le še učilnice v pritličju. Župan Roberto Dipiazza je sprva obljubil, da se bo letošnje šolsko leto začelo brez večjih zapletov, saj bodo za popravila poskrbeli čez poletje. Septembra pa je prvi šolski dan minil v znamenju protesta staršev: streha je še vedno bila polna lukenj. Bilo pa ni niti montažnih učilnic, ki so jih z zamudo postavili na vrt Gospodarske zadruge. Po vrsti zapletov pa je odštevanje dni do lepšega in prijetnejšega šolskega poslopja zdaj stopilo v živo.