Začeli z dezinsekcijo

Pri Svetem Jakobu so se popoldne pojavili uslužbenci specializiranega podjetja, ki opravlja dezinsekcijo zaradi potrjenega primera denge. Tropsko bolezen, ki lahko povzroči tudi hujša obolenja, namreč prenašajo komarji in je razširjena v deževnih obdobjih.

V popoldanskih urah so delavci metali v jaške posebne tablete proti razvoju ličink komarjev, zvečer pa bo potekala dezinsekcija po ulicah in bo od 20.30 prepovedan promet. Prebivalci bodo morali do jutri zjutraj držati zaprta okna, prepovedano bo izobešanje perila in zadrževanje hišnih ljubljenčkov na prostem.

V popoldanskih urah je kazalo, da bodo dezinsekcijo ulic in trgov odložili zaradi dežja, občinski uradi pa so se nazadnje premislili in bo potekala kljub padavinam.