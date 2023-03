Začeli z obnovo devinskega portiča

Kdor se je v zadnjem mesecu spustil do devinskega portiča, je lahko spoznal, da so se napovedana dela za njegovo ureditev začela. Dežela FJK je septembra lani sprejela načrt za izredni vzdrževalni poseg v pristanu. Devinčani so se namreč upravičeno večkrat pritožili nad nič kaj vabljivo podobo območja, kamor v poletnih mesecih zahaja na kopanje in sončenje, na sprehod ali večerjo ob krajanih tudi veliko turistov. Po obnovi bo območje, ki ima veliko krajinsko vrednost, veliko lepše in urejeno ter uporabno tudi za lastnike čolnov, ki so tam privezani, zlasti v luči turističnega razvoja.

Poseg, za katerega je odgovorna deželna Centralna direkcija za infrastrukture in ozemlje, je namenjen v glavnem zagotavljanju varnosti z ukrepi na tlaku - predvidena je popolna prenova kamnitih oblog v skladu z značajem in zgodovino kraja - in na borovcih, ki rastejo tam okrog oz. urejanju nevarnih cestnih površin. Dela za preureditev celotnega območja so vredna 436.800 evrov.

Priprave na omenjeni poseg, za katere je odgovorna družba AcegasApsAmga, so se začele v drugi polovici januarja. Kakor je pojasnil vodja del v Devinu Massimiliano Fontanot, ki je pri družbi AcegasApsAmga odgovoren za vodovodno in kanalizacijsko omrežje, tačas v zalivu obnavljajo vodovodno, električno (Enel) in telefonsko (Telecom) podzemno napeljavo ter kanalizacijo. »Vse območje devinskega portiča bo dobilo novo infrastrukturo, čemur bo sledila še krajinska prenova, ki jo načrtuje Dežela FJK. Devinski zaliv bo čez kako leto cvet v gumbnici devinsko-nabrežinske obale,» je dodal.