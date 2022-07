Začenja se festival ShorTS

Začenja se danes mednarodni filmski festival ShorTS, ki ga že 23. leto prireja tržaško društvo Maremetraggio. Do 9. julija bodo v Ljudskem vrtu v Ulici Giulia, v gledališču Miela in v Hiši filma ponudili 150 predvajanj daljših in krajših filmov za vse starosti, delavnice in srečanja. Vse projekcije bodo brezplačne.

Dogajanje bodo uvedli drevi ob 20. uri v gledališču Miela, kjer bo na sporedu celovečerec Bitterbrush režiserke iz ZDA Emelie Mahdavian, ki se poteguje za festivalsko nagrado nuove impronte. Dogajanje se bo nato selilo v Ljudski vrt, kjer bo ob 21. uri potekalo uradno odprtje festivala. Sledilo bo predvajanje kratkega filma italijanskega režiserja Mattea Prodana La regina delle nevi ter drugih kratkih filmov, ki se potegujejo za nagrado maremetraggio. Med temi je tudi delo Giorgia Testija Chiusi fuori s Stefanom Accorsijem in Colinom Fitrhom v glavnih vlogah.

Prvi festivalski dan se bo sicer začel že ob 9.30 s celodnevnimi delavnicami Acting on Camera, ki jih vodita igralec Lorenzo Acquaviva in režiser Davide Del Degan.

Jutrišnji dan bodo začeli s sprehodom. Ob 10. uri bo izpred Hiše filma krenil voden ogled Esterno Giorno Il Padrino. Ob isti uri se bo v Hiši filma začela delavnica ustvarjanja virtualne realnosti. Nastale umetnine bodo predstavili na isti lokaciji ob 18. uri. Ob 21.15 pa se bo v Ljudskem vrtu začel drugi tekmovalni večer. Med kratkimi filmi bo na ogled tudi slovensko delo Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Emilie Pigeard ter hrvaški kratki film Sve te senzacije u mom trbuhu.

Nedeljsko festivalsko dogajanje bodo ponovno uvedli v Hiši filma z delavnico virtualne realnosti, kateri bodo posvetili tudi prvo večerno srečanje ob 18. uri. Ob 20. uri bo v gledališču Miela na ogled celovečerec A criança, pod katerega se podpisujeta Marguerite de Hillerin in Félix Dutilloy-Liégeois, ob 22. uri pa prav tako celovečerec Rue Garibaldi Federica Francionija. Oba se potegujeta za nagrado nuove impronte. V Ljudskem vrtu bo ob 21.15 čas za tretjo skupino tekmovalnih kratkih filmov Maremetraggio Compilation.Vstop na vse dogodke je prost. Za delavnice in sprehode je obvezna prijava. Več informacij na www.maremetraggio.com.