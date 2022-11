Začenja se festival Trieste Science + Fiction

Danes se začenja festival znanstveno fantastičnega filma Trieste Science + Fiction, ki bo do nedelje pod geslom Back to the Superfutures (Vrnitev v superprihodnost) ponujal pester izbor aktualne fantastične kinematografije in starejših žanrskih klasikov ter nudil možnost srečanja s filmskimi ustvarjalci z vsega sveta. V gledališčih Rossetti in Miela bodo zavrteli okrog 60 celovečercev iz 31 držav, 10 svetovnih, sedem evropskih in 31 italijanskih premier. Tako mednarodno raznolikega nabora festival doslej še nikoli ni imel, opozarjajo organizatorji.Pred začetkom festivala smo se pogovorili z njegovim novim umetniškim vodjo, britanskim filmskim kritikom in poročevalcem žanra Horror Fantasy Alanom Jonesom, ki je dejal, da je primarni cilj tržaškega festivala fantastičnega filma ljudem pokazati filme, ki v morju mainstreamovskih produkcij ne bi prišli na površje. Z britanskim filmofilom, ki mu je Trst tako všeč, da si je pred leti tu kupil stanovanje in da tu preživi polovico leta, smo se srečali na sedežu združenja Cappella Underground, ki organizira festival Trieste Science + Fiction.

Kako se je pravzaprav začelo vaše sodelovanje s Cappello Underground in festivalom Science + Fiction Festival?

Prvič so me k sodelovanju povabili, če se prav spomnim, leta 2004, ko so v Trstu ponovno želeli zagnati festival znanstvene fantastike. Takrat sem bil eden od ustanoviteljev in programskih vodij londonskega festivala FrightFest, ki se posveča grozljivkam, znanstveni fantastiki in trilerjem. Potrebovali so nekoga, ki ima stike v tem žanru. Osebno poznam vse v branži, tržaškim kolegom sem zato zelo rad priskočil na pomoč. Festival in dogajanje okoli njega sta mi postala tako všeč, da sem se v Trst začel vračati vsako leto. Leta 2008 sem si tu kupil celo stanovanje.

Letos ste sodelovanje nadgradili s prevzemom funkcije vodje filmskega programa. Ste pričakovali tako prestižno funkcijo?

Ne, sploh ne. Ko me je na začetku leta Chiara Barbo, predsednica Cappelle Underground, vprašala, če bi prevzel vodenje festivala, sem bil presenečen in počaščen. Slabih pet minut sem si vzel za premislek in nato sprejel vlogo.

Imate torej idealno službo za filmofila?

Verjetno res, za nekoga, ki rad ocenjuje filme, kar sam počnem že od najstniških let. Seveda pa ne počnem samo tega. Sodelujem še z drugimi filmskimi festivali, sam že zdajle razmišljam tudi o jubilejnem tržaškem festivalu fantastičnega filma, ki bo prihodnje leto praznoval 60. rojstni dan.