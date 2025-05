»Začenjamo s kontinuiteto, prilagajati pa se bomo morali spremembam«

Novinarji delujemo včasih kot eksekucijski vod, ko v sicer neurejeni vrsti z diktafonom, mikrofonom ali telefonom v rokah čakamo na intervjuvanca ali intervjuvanko. Nič čudnega, če se nas kdo v taki postavi prestraši. »Joj, koliko vas je,« je bila včeraj presenečena in nekoliko v zadregi v torek izvoljena rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli. V dvorani na glavnem sedežu univerze na Trgu Evropa 1 je morala prestati krstni, sicer skupinski pogovor.

Kako naj vas imenujemo, rektor ali rektorica?

Rektorica, seveda.

Kako doživljate ta zgodovinski korak - kot prva ženska boste vodila tržaško univerzo?

Prav gotovo je zadoščenje, nekaj lepega. Včeraj (v torek, op. nov.) sem se pogovarjala s kolego iz Padove in sem pomislila, da je njihova univerza na prvo žensko rektorico morala počakati 800 let, v Trstu pa samo 100. Seveda je to novost, vendar mislim, da je povezana z vse večjo vlogo, ki jo odigravajo danes ženske v družbi, saj se preizkušajo, delajo. Glede na njihovo sposobnost in strokovnost so dodana vrednost v družbi.

Naj s 1. avgustom pričakujemo spremembo tempa ali kontinuiteto?

Štartamo pri univerzi, ki je zelo zdrava. Začenjamo torej s kontinuiteto, saj je bilo veliko že narejenega in na tem bomo morali seveda graditi, stvari izboljšati, rasti na področju inovacije in dosegati vse boljše rezultate. Seveda se bomo morali tudi prilagajati kontekstu, ki se spreminja tako na področju priložnosti kot tudi kritičnosti, kakršne so denimo demografski upad ali vse večja konkurenca s strani telematskih univerz, pa tudi zmanjšanje sredstev s strani države.

Stopamo obenem v obdobje po Načrtu za okrevanje in odpornost, se pravi, da bo po treh letih velikih naložb zdaj napočil fiziološko čas upočasnitve, kar seveda ne pomeni, da moramo opustiti, kar je bilo narejenega.