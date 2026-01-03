Zadovoljni so z obiskom, menijo pa, da se je sejem začel prepozno

Kljub muhastemu vremenu, s katerim se je Trst prebudil v novo leto, je v mestnem središču v teh dneh kar naprej živahno. Božični sejem z drsališčem vred še do torka, 6. januarja, vabi na območje Ponteroša ter v ulici Ponchielli in Torri in na Borzni trg. Med lesenimi hišicami, v katerih ponujajo obrtniške izdelke in jedi iz raznih koncev Italije in tudi širše Evrope, je bilo po silvestrovem opaziti pretežno turiste. Tržačani namreč kupujejo predvsem pred prazniki, ko še iščejo pravo božično darilo, so včeraj za Primorski dnevnik pojasnili prodajalci.

Čeprav so tudi letos tako kot v preteklosti z obiskom zadovoljni, so nekateri poudarili, da bi predvsem stojnice z izdelki za božično obdarovanje in okraševanje bolje obratovale ob koncu novembra kot pa januarja. Zato bi raje videli, da bi se sejem začel nekoliko bolj zgodaj. »Razstavljali smo po vsej Evropi, bili smo tudi v Veroni in nekaterih drugih italijanskih mestih. Nikjer drugje pa se ni zgodilo, da bi sejem začel šele 7. decembra,« je bil delno kritičen litvijski prodajalec, ki na Borznem trgu ponuja keramične izdelke.

V Trstu dobro poslujejo in radi se vračajo, so za Primorski dnevnik povedali trgovci. Obračun ob skorajšnjem zaključku letošnjega sejma je pozitiven, kljub temu, da jim je ravno ob Božiču ponagajala burja.