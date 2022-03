Miljski gasilci so okrog 17.30 posredovali v Ul. Flavia di Stramare, kjer je zagorel avtomobil suzuki swift. Požar so hitro pogasili, v njem na srečo ni bilo poškodovanih. Nastala pa je precejšnja gmotna škoda, saj je ogenj uničil dobršen del motorja. Na kraju so bili karabinjerji.