Zagorel leseni prizidek ob garaži in stanovanju

Gasilci iz Codroipa so danes ob 11.25 posredovali v kraju San Vito al Tagliamento na Pordenonskem, kjer je zagorel leseni prizidek v bližini garaže in stanovanja, v katerem so skladiščili različen material. Ko so prispeli na kraj, se je ogenj naglo širil. Preverili so, da ne bi bilo vpletenih ljudi, nato so požar začeli gasiti in uspeli preprečiti, da bi se vnela še garaža. Ogenj so pogasili, nato so požarišče bonificirali in zavarovali celotno območje. Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti.