Danes ponoči je zagorelo na sedežu družbe Autovie Venete v Ulici Locchi. Požar so opazili varnostniki, ki so ob gostem dimu takoj ukrepali in poklicali na pomoč gasilce. Požar so kmalu pogasili. Kot kaže, so se zaradi preobremenjenosti vneli rezervni akumulatorji UPS. V požaru ni bilo poškodovanih.