Malo pred 12. uro je zagorelo v gozdu med štivansko papirnico in Moščenicami. Na kraju so gasilci iz Tržiča, Gorice ter ekipe civilne zaščite za gozdne požare iz Trsta in Gorice. Pri gašenju pomagata tudi gozdarska policija ter helikopter. Da bi lažje pogasili požar, so na tem območju zaprli državno cesto 14.