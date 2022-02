Gasilci so ob 9.30 posredovali na Božjem polju, kjer je zagorelo v dvonadstropni hiši s številko 22 v pritličnih prostorih. Dve starejši osebi in oskrbnico, ki so bile v višjem nadstropju, so zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico. Vzroke požara še preiskujejo, na kraju so bili tudi policisti. Dostop v spodnje prostore hiše, ki so zavarovani, je trenutno onemogočen.