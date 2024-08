Tržaški gasilci so danes okrog 8. ure s posebnim manjšim vozilom za gašenje požarov posredovali v ozki Ulici Ospitale Militare, kjer je zagorelo v petem nadstropju stanovanjskega bloka. Ugotovili so, da se je požar vnel na terasi in so ga kmalu pogasili. V njem se ni nihče poškodoval. Na kraju so bili tudi lokalni policisti.