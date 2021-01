Tržaški gasilci so včeraj posredovali v Gabrovcu, kjer je zagorelo v skladišču orodja. Ko so prišli na kraj, ni več gorelo, so pa odpravili posledice požara in zavarovali območje. Alarm so sprožili nekateri prebivalci. Gre sicer za precej oddaljeno območje v bližini gozda. Vzroke požara preiskujejo. V požaru ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je precejšnja.