Zahtevajo 24-urno policijsko prisotnost v bolnišnicah

Kapljica čez rob je bil incident, do katerega je prišlo 12. novembra, ko je vidno razburjen pacient urgence v katinarski bolnišnici napadel zdravstvene delavce službe 118. Ker ne gre za osamljen primer, pač pa za dramatično stopnjevanje nasilja nad zdravstvenim osebjem, na katerega že leta opozarjajo sindikati in skrbi nemara vseh - od samega bolnišničnega osebja do institucij - je skrajni čas, da se kaj ukrene.

»Že leta opozarjamo na nevzdržno situacijo in se oglašamo v medijih, vendar nismo ničesar dosegli. Zahtevamo strukturne odgovore, zato pozivamo prefekta k odprtju skupnega omizja s tržaško kvestorico in generalnim direktorjem zdravstvenega podjetja Asugi, da bi okrepili varnost in preverili operativne protokole s policijo,« je včerajšnje srečanje z novinarji, ki so ga sklicali sindikati Fp, Cgil, Fials in Sap uvedel Fabio Pototschnig za sindikat Fials. Tudi Dežela FJK bi morala biti zraven, saj je pristojna za vse zdravstveno osebje.

Danes le tri policisti

Nek spodbudni korak predstavljajo varnostniki, ki na Katinari nastopijo službo ob 22. uri, sindikati pa zahtevajo stalno policijsko postojanko, 24 ur dnevno. »Danes razpolagamo z največ tremi policisti - glede pač na razpoložljivost, ki so prisotni med 8. in 14. uro oz. med 14. in 20. uro tako v katinarski kot v glavni bolnišnici. V Gorici in Tržiču jih ni, v Pordenonu je eden, v Vidmu pa največ dva. V primeru potrebe je treba vtipkati številko 112, da se pripelje v bolnišnico policijska patrulja. A kaj ko v Trstu lahko računamo le na tri,« je naštel Lorenzo Tamaro od Sap.